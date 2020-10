FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Für die europäischen Telekom-Konzerne dürfte der Gegenwind von der Währungsseite zuletzt nachgelassen haben, schrieb Analyst Roshan Ranjit in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Deutsche Telekom könnte sogar von den Bewegungen am Devisenmarkt profitiert haben./la/edh