ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Auf dem Heimatmarkt beschleunige sich das Wachstum des Telekomanbieters, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar hätten die Bonner sehr von der Tochter T-Mobile US profitiert, aber auch diese herausgerechnet sei es besser gelaufen als erwartet./bek/edh