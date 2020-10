FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 19,50 Euro je Aktie belassen. T-Mobile US sei der wesentliche Umsatz- und Werttreiber des Konzerns, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mittel- bis langfristig wertet er die Fusion der Mobilfunktochter mit Sprint sehr positiv. Die T-Aktie biete einen interessanten Mix aus Wachstum, Dividende und moderater Bewertung./ajx/ck