FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Telekom nach einer C-Band-Frequenzauktion in den USA von 19,50 auf 20,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Karsten Oblinger begründete den höheren fairen Wert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit milliardenschweren Investitionen der US-Tochter T-Mobile US in neue Mobilfunkfrequenzen. Zudem habe das Management jüngst die Synergieziele aus dem Zusammenschluss mit dem US-Anbieter Sprint angehoben./bek/tih