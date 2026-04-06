DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

47,61 EUR +1,42 EUR +3,07 %
STU
Marktkap. 51,62 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

Bernstein Research

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

08:46 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving beschäftigte sich am Dienstag mit dem Auftragsbestand im Containerverkehr. Dieser nehme beständig zu, und das trotz laufender Flottenerweiterung. Seine Analyse ergebe zwar für 2026 ein relativ moderates Netto-Flottenwachstum, das geringer sei als in den zwei Jahren zuvor. Er warnt aber dennoch vor den Risiken eines Nachfrageeinbruchs. Im ersten Quartal sei die Nachfrage aber relativ gut gewesen. Zu DHL schrieb er, dass die Ergebnisse des Konzerns stark vom E-Commerce und dem Welthandel abhängig seien./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 21:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
45,91 €		 Abst. Kursziel*:
-4,16%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
47,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,58%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

08:46 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
02.04.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
31.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

