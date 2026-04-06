NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving beschäftigte sich am Dienstag mit dem Auftragsbestand im Containerverkehr. Dieser nehme beständig zu, und das trotz laufender Flottenerweiterung. Seine Analyse ergebe zwar für 2026 ein relativ moderates Netto-Flottenwachstum, das geringer sei als in den zwei Jahren zuvor. Er warnt aber dennoch vor den Risiken eines Nachfrageeinbruchs. Im ersten Quartal sei die Nachfrage aber relativ gut gewesen. Zu DHL schrieb er, dass die Ergebnisse des Konzerns stark vom E-Commerce und dem Welthandel abhängig seien./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 21:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
45,91 €
|Abst. Kursziel*:
-4,16%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
47,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,58%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|08:46
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|08:46
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|23.03.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.03.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|05.03.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital