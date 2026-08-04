DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 64,24 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Dem Logistikkonzern sei die Rückkehr zu starkem Volumenwachstum gelungen, schrieb Alexia Dogani in ihrer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das gelte zuvorderst für das Expressgeschäft. Das Unternehmen habe von günstigen Basiseffekten profitiert, es gebe aber auch Hinweise auf eine Markterholung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIF
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
55,12 €
|Abst. Kursziel*:
8,85%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
56,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,65%
|
Analyst Name:
Alexia Dogani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|09:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|09:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG