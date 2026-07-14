Diageo Aktie
Marktkap. 40,33 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Buy" belassen. Die Experten nahmen Diageo am Dienstag zudem in ihre Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Der globale Marktführer für hochpreisige Alkoholika navigiere derzeit durch einen gewissen "Premiumisierungs-Hangover", profitiere dabei aber vom neuen Management und einer strikteren Kostendisziplin./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Diageo Buy
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
20,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,75 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,99 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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