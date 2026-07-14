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WKN 851247

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ISIN GB0002374006

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Symbol DGEAF

Jefferies & Company Inc.

Diageo Buy

08:01 Uhr
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Buy" belassen. Die Experten nahmen Diageo am Dienstag zudem in ihre Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Der globale Marktführer für hochpreisige Alkoholika navigiere derzeit durch einen gewissen "Premiumisierungs-Hangover", profitiere dabei aber vom neuen Management und einer strikteren Kostendisziplin./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,75 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,99 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

08:01 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13.07.26 Diageo Neutral UBS AG
13.07.26 Diageo Buy Deutsche Bank AG
09.07.26 Diageo Outperform Bernstein Research
07.07.26 Diageo Neutral UBS AG
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