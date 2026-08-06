JP Morgan Chase & Co.

Diageo Neutral

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Neutral" belassen. Der Spirituosenkonzern destilliere an einem ordentlichen Turnaround, schrieb Celine Pannuti am Freitag angesichts der Pläne vom Kapitalmarkttag einen Tag zuvor./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com