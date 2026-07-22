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easyJet Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

easyJet Underweight

12:41 Uhr
easyJet Underweight
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
7,19 EUR 0,34 EUR 4,99%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 360 Pence belassen. Diese hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Harry J Gowers in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Zur sommerlichen Hochsaison sei die Dynamik bei den Buchungen stark. Es brauche allerdings noch immer preisliche Anreize durch den Billigflieger./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Underweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3,60 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
7,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,77 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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