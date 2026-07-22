easyJet Aktie
Marktkap. 5,83 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 360 Pence belassen. Diese hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Harry J Gowers in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Zur sommerlichen Hochsaison sei die Dynamik bei den Buchungen stark. Es brauche allerdings noch immer preisliche Anreize durch den Billigflieger./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Underweight
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3,60 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
7,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,77 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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