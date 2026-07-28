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Eni Aktie

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Marktkap. 63,59 Mrd. EUR

KGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
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WKN 897791

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Symbol EIPAF

JP Morgan Chase & Co.

Eni Overweight

14:06 Uhr
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
23,47 EUR 1,41 EUR 6,37%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Die Resultate seien besser ausgefallen als erwartet, schrieb Matthew Lofting in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das starke Zahlenwerk dürfte den Aktienkurs des italienischen Energiekonzerns stützen./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:56 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Overweight

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
25,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,25 €		 Abst. Kursziel*:
9,68%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,65%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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