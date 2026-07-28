JP Morgan Chase & Co.

EssilorLuxottica Overweight

13:01 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe solide Halbjahreszahlen vorgelegt, wobei der Umsatz im zweiten Quartal wegen des Großhandelsgeschäfts allerdings leicht unter den Erwartungen gelegen habe, schrieb Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis habe zugleich die Erwartungen deutlich übertroffen./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 23:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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