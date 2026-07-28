EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 76,77 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe solide Halbjahreszahlen vorgelegt, wobei der Umsatz im zweiten Quartal wegen des Großhandelsgeschäfts allerdings leicht unter den Erwartungen gelegen habe, schrieb Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis habe zugleich die Erwartungen deutlich übertroffen./ck/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 23:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
305,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
164,15 €
|Abst. Kursziel*:
85,81%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
163,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
86,15%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
241,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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