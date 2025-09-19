Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Evonik Hold

08:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 18 auf 16 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Mittelverwendung müsse überdacht werden, schrieb Sebastian Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Prognosesenkung des Chemiekonzerns. Das dritte Quartal sei gekennzeichnet von Schwäche - durch die Bank./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 19:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

