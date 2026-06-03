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ISIN NL0011585146

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Symbol RACE

Jefferies & Company Inc.

Ferrari Buy

08:01 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
316,00 EUR 3,50 EUR 1,12%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 350 auf 380 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wenig überraschend hätten die letzten Signale vor dem Quartalsbericht kaum exakte Erkenntnisse geliefert, schrieb James Grzinic am Donnerstagabend. Er hob seine mittelfristigen Prognosen hinsichtlich der Auslieferungszahlen und der durchschnittlichen Verkaufspreise aber etwas an./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
380,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
306,25 €		 Abst. Kursziel*:
24,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
316,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,25%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
396,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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