Ferrari Aktie
Marktkap. 54,28 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 350 auf 380 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wenig überraschend hätten die letzten Signale vor dem Quartalsbericht kaum exakte Erkenntnisse geliefert, schrieb James Grzinic am Donnerstagabend. Er hob seine mittelfristigen Prognosen hinsichtlich der Auslieferungszahlen und der durchschnittlichen Verkaufspreise aber etwas an./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
380,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
306,25 €
|Abst. Kursziel*:
24,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
316,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,25%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
396,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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