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JP Morgan Chase & Co.

Fraport Overweight

08:01 Uhr
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
68,00 EUR -0,05 EUR -0,07%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall setzt in der anstehenden Berichtssaison unter den Flughafenbetreibern vor allem auf Fraport, wie sie am Dienstag in ihrer Zusammenfassung der Ausblicke für den europäischen Infrastruktrsektor schrieb. Fraport sei seit Beginn des Iran-Kriegs besonders schwach gelaufen und könnte von jeglichen positiven Neuigkeiten daher besonders profitieren. Die jüngst angepasste Passagierprognose könnte ein reinigendes Gewitter gewesen sein, falls der Bericht Klarheit bezüglich der Cashflow-Entwicklung biete./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 22:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Overweight

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
68,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
68,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13.07.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
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