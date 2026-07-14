Fraport Aktie
Marktkap. 6,53 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall setzt in der anstehenden Berichtssaison unter den Flughafenbetreibern vor allem auf Fraport, wie sie am Dienstag in ihrer Zusammenfassung der Ausblicke für den europäischen Infrastruktrsektor schrieb. Fraport sei seit Beginn des Iran-Kriegs besonders schwach gelaufen und könnte von jeglichen positiven Neuigkeiten daher besonders profitieren. Die jüngst angepasste Passagierprognose könnte ein reinigendes Gewitter gewesen sein, falls der Bericht Klarheit bezüglich der Cashflow-Entwicklung biete./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 22:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Overweight
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
68,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
68,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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