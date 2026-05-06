DAX 24.339 -1,3%ESt50 5.912 -1,0%MSCI World 4.756 +0,3%Top 10 Crypto 10,36 +2,4%Nas 26.188 +1,5%Bitcoin 67.771 -0,6%Euro 1,1774 +0,4%Öl 101,5 -1,9%Gold 4.714 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 RENK RENK73 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Nach Kritik: Rheinmetall-Aktie auf Tief seit über einem Jahr - auch HENSOLDT, RENK und TKMS in Rot Nach Kritik: Rheinmetall-Aktie auf Tief seit über einem Jahr - auch HENSOLDT, RENK und TKMS in Rot
Enhanced Games mit Thiel und Trump: Wer am 11. Mai fehlt, verpasst die Sensation Enhanced Games mit Thiel und Trump: Wer am 11. Mai fehlt, verpasst die Sensation
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fresenius Aktien-Sparplan
40,82 EUR +0,34 EUR +0,84 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 22,47 Mrd. EUR

KGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578560

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785604

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FSNUF

Jefferies & Company Inc.

Fresenius SECo Buy

13:41 Uhr
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
40,82 EUR 0,34 EUR 0,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest passte seine Schätzungen für die Bad Homburger am Donnerstagabend an die Resultate des ersten Quartals an./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,71 €		 Abst. Kursziel*:
35,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,74%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

14:31 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
13:41 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
13:31 Fresenius Buy UBS AG
08:01 Fresenius Overweight Barclays Capital
07.05.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick Fresenius SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy Fresenius SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy
EQS Group EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf
finanzen.net Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Fresenius SE-Aktie
finanzen.net Fresenius SE-Aktie: UBS AG vergibt Buy
finanzen.net Handel in Frankfurt: So performt der DAX aktuell
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mittags in der Gewinnzone
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagmittag gefragt
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagvormittag in Rot
finanzen.net Fresenius SE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
EQS Group EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, buy
EQS Group EQS-News: Fresenius invests in Avelios Medical and further expands its strategic partnership with SAP
EQS Group EQS-News: #FutureFresenius: REJUVENATE in action – Excellent start to the year - demonstrating continued strength and resilient performance; Guidance reconfirmed
EQS Group EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Why Fresenius (FMS) is a Top Value Stock for the Long-Term
EQS Group EQS-News: #FutureFresenius is paying off: S&P Global Ratings revises outlook for Fresenius SE from stable to positive
EQS Group EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, buy
EQS Group EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Pierluigi Antonelli, buy
RSS Feed
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) zu myNews hinzufügen