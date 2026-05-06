Fresenius Aktie
40,82 EUR +0,34 EUR +0,84 %
Marktkap. 22,47 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
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Fresenius SECo Buy
13:41 Uhr
Aktie in diesem Artikel
40,82 EUR 0,34 EUR 0,84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest passte seine Schätzungen für die Bad Homburger am Donnerstagabend an die Resultate des ersten Quartals an./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
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Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,71 €
|Abst. Kursziel*:
35,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,74%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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