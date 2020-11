NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Fresenius SE nach Zahlen von 47 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sie habe nach den Zahlen zum dritten Quartal ihre Schätzungen angepasst, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gesenkte Erwartungen stünden mit Währungseffekten in Zusammenhang. So lange sich die Corona-Krise nicht stärker zuspitze, sei das Geschäft auf dem Weg der Genesung./mf/tih