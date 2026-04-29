Fresenius Aktie
Marktkap. 22,97 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. David Adlington glich seine Schätzungen am Mittwochabend mit dem Analystenkonsens ab. Umsatzseitig liege er gleichauf, doch beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) etwas niedriger. Bedenken wegen der deutschen Gesundheitsreform hätten die Aktien zuletzt belastet und dies dürfte auch bis zum Abschluss aller parlamentarischer Debatten so bleiben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
56,60 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
41,22 €
|Abst. Kursziel*:
37,31%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
40,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,93%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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|Fresenius Overweight
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Fresenius Buy
|UBS AG
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
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|Barclays Capital
|23.04.26
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