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ISIN DE0005785604

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Symbol FSNUF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

12:31 Uhr
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
40,74 EUR -0,42 EUR -1,02%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. David Adlington glich seine Schätzungen am Mittwochabend mit dem Analystenkonsens ab. Umsatzseitig liege er gleichauf, doch beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) etwas niedriger. Bedenken wegen der deutschen Gesundheitsreform hätten die Aktien zuletzt belastet und dies dürfte auch bis zum Abschluss aller parlamentarischer Debatten so bleiben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
56,60 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
41,22 €		 Abst. Kursziel*:
37,31%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
40,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,93%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

12:31 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:41 Fresenius Overweight Barclays Capital
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