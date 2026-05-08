Jefferies & Company Inc.

FRIEDRICH VORWERK Underperform

10:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underperform" belassen. Das schlechte Wetter habe für den erwartungsgemäß schwachen Jahresstart gesorgt, schrieb Martin Comtesse am Dienstag nach Quartalszahlen. Mit Blick auf die Jahresziele liege der Pipeline- und Anlagenbauer aber im Plan./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK