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Marktkap. 1,59 Mrd. EUR

KGV 18,87 Div. Rendite 0,86%
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WKN A255F1

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ISIN DE000A255F11

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Jefferies & Company Inc.

FRIEDRICH VORWERK Underperform

10:21 Uhr
FRIEDRICH VORWERK Underperform
Aktie in diesem Artikel
FRIEDRICH VORWERK
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underperform" belassen. Das schlechte Wetter habe für den erwartungsgemäß schwachen Jahresstart gesorgt, schrieb Martin Comtesse am Dienstag nach Quartalszahlen. Mit Blick auf die Jahresziele liege der Pipeline- und Anlagenbauer aber im Plan./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK

Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Underperform

Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
77,70 €		 Abst. Kursziel*:
-16,34%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
77,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,45%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

10:21 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
08.04.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.26 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
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26.01.26 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
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