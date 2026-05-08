FRIEDRICH VORWERK Aktie
Marktkap. 1,59 Mrd. EURKGV 18,87 Div. Rendite 0,86%
WKN A255F1
ISIN DE000A255F11
Symbol FDVWF
FRIEDRICH VORWERK Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underperform" belassen. Das schlechte Wetter habe für den erwartungsgemäß schwachen Jahresstart gesorgt, schrieb Martin Comtesse am Dienstag nach Quartalszahlen. Mit Blick auf die Jahresziele liege der Pipeline- und Anlagenbauer aber im Plan./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK
Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
77,70 €
|Abst. Kursziel*:
-16,34%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
77,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,45%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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