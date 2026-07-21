GEA Aktie
Marktkap. 9,68 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 64,50 Euro belassen. Diese hätten seine Annahmen und auch die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Akash Gupta in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Aufträge, der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) des Anlagenbauers lägen um fünf bis sieben Prozent über den jeweiligen Kennziffern./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 22:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 22:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Neutral
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
64,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
59,20 €
|Abst. Kursziel*:
8,95%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
62,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,37%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GEA
|08:56
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|GEA Buy
|UBS AG
|06.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|GEA Buy
|UBS AG
|06.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|GEA Buy
|UBS AG
|03.07.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets