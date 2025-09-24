DAX 23.459 -0,9%ESt50 5.431 -0,6%Top 10 Crypto 15,28 -2,2%Dow 45.926 -0,4%Nas 22.228 -1,2%Bitcoin 95.029 -1,6%Euro 1,1696 -0,4%Öl 68,73 -0,5%Gold 3.728 -0,2%
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Merck-Aktie mit Overweight JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Merck-Aktie mit Overweight
Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang
Gerresheimer Aktie

36,12 EUR -0,20 EUR -0,55 %
Marktkap. 1,48 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol GRRMF

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Gerresheimer Buy

10:01 Uhr
Gerresheimer Buy
Gerresheimer AG
36,12 EUR -0,20 EUR -0,55%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Bafin-Sonderprüfung sei zwar ein neuerlicher Vertrauensdämpfer, schrieb Alexander Galitsa in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Letztlich sei das Ausmaß der möglicherweise notwendigen Umbuchungen in der Bilanz für den Verpackungsspezialisten allerdings sehr gering. Galitsa setzt zudem darauf, dass der Verkauf des Moulded-Glass-Geschäfts verborgene Werte zutage fördert./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:16 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:16 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Analysen zu Gerresheimer AG

10:01 Gerresheimer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09:51 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 Gerresheimer Halten DZ BANK
24.09.25 Gerresheimer Overweight Barclays Capital
23.09.25 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

