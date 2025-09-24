Gerresheimer Aktie
Marktkap. 1,48 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Bafin-Sonderprüfung sei zwar ein neuerlicher Vertrauensdämpfer, schrieb Alexander Galitsa in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Letztlich sei das Ausmaß der möglicherweise notwendigen Umbuchungen in der Bilanz für den Verpackungsspezialisten allerdings sehr gering. Galitsa setzt zudem darauf, dass der Verkauf des Moulded-Glass-Geschäfts verborgene Werte zutage fördert./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:16 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:16 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Buy
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,92 €
|Abst. Kursziel*:
76,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
79,96%
|
Analyst Name:
Alexander Galitsa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
