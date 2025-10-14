Goldman Sachs Group Inc.

Givaudan Buy

12:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen zum dritten Quartal von 4400 auf 4500 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Profitabilität habe sich dank des anhaltend starken Wachstums im Duftstoffbereich verbessert, schrieb Georgina Fraser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei sei die Luxusparfümerie weiterhin der wichtigste Treiber. Mit ihren Schätzungen für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft in den Jahren 2026 und 2027 liegt die Analystin über den Markterwartungen./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 11:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com