FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3900 auf 3600 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte passte ihr Bewertungsmodell für den Aromen- und Duftstoffhersteller in einer am Montag vorliegenden Studie an die Halbjahresergebnisse an. Dabei kappte sie ihre Ergebnisschätzungen etwas. Die Papiere hält die Expertin für fair gepreist./ag/ajx