Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Asien letztlich tiefer - Nikkei tiefrot -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- Gold, Silber, Conti, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie gibt nach: Erstnotiz der Tochter TKMS ist für den 20. Oktober geplant thyssenkrupp-Aktie gibt nach: Erstnotiz der Tochter TKMS ist für den 20. Oktober geplant
Gold neben KI-Aktien wie NVIDIA im Höhenrausch - Analysten vermuten Absicherungsstrategie Gold neben KI-Aktien wie NVIDIA im Höhenrausch - Analysten vermuten Absicherungsstrategie
Givaudan Aktie

3.668,00 EUR +56,00 EUR +1,55 %
STU
3.397,00 CHF +30,00 CHF +0,89 %
SWX
Marktkap. 33,18 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Neutral

09:16 Uhr
Givaudan Neutral
Givaudan AG
3.668,00 EUR 56,00 EUR 1,55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4000 Franken belassen. Das organische Wachstum des Aromenherstellers sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Neutral

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4.000,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
3.367,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
18,80%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
3.397,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
17,75%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.860,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

