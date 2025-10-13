Givaudan Aktie
Marktkap. 33,18 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4000 Franken belassen. Das organische Wachstum des Aromenherstellers sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
4.000,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3.367,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
18,80%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3.397,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
17,75%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.860,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
