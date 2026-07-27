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Symbol GLAXF

Jefferies & Company Inc.

GSK Buy

15:36 Uhr
GSK Buy
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
24,29 EUR 1,62 EUR 7,15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung etwas übertroffen, angeführt von unerwartet starken Erlösen im Bereich Impfstoffe, schrieb Michael Leuchten am Dienstag in einer ersten Reaktion. Auch der operative Gewinn des Pharmakonzerns sei besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: GSK Buy

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,24 £		 Abst. Kursziel*:
23,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,88 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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15:56 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
15:36 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
17.07.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
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