GSK Aktie
Marktkap. 89,27 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach der Analyse aktueller Marktdaten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Mit Blick auf Trends bei den wichtigsten Biologika- und Praxisprodukten des britischen Pharmakonzerns habe sich das Wachstum des Immuntherapeutikums Jemperli verlangsamt, schrieb Zain Ebrahim in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Umsatz mit dem Krebsmedikament Blenrep sei zwar höher als zum Zeitpunkt des Markteintritts, aber weiterhin unterdurchschnittlich./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
17,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
18,90 £
|Abst. Kursziel*:
-10,03%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Zain Ebrahim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,42 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
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