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Marktkap. 89,27 Mrd. EUR

KGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
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WKN A3DMB5

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ISIN GB00BN7SWP63

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Symbol GLAXF

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

17:31 Uhr
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach der Analyse aktueller Marktdaten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Mit Blick auf Trends bei den wichtigsten Biologika- und Praxisprodukten des britischen Pharmakonzerns habe sich das Wachstum des Immuntherapeutikums Jemperli verlangsamt, schrieb Zain Ebrahim in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Umsatz mit dem Krebsmedikament Blenrep sei zwar höher als zum Zeitpunkt des Markteintritts, aber weiterhin unterdurchschnittlich./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
18,90 £		 Abst. Kursziel*:
-10,03%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,42 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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