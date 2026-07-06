Hannover Rück Aktie
Marktkap. 30,43 Mrd. EURKGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
AI Analyse
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Wie erwartet, seien die Preise im zweiten Quartal stärker gesunken als im ersten Jahresviertel, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Bemerkenswerter sei, dass der Bestand an laufenden Verträgen des Rückversicherers um gut 12 Prozent zugelegt habe./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
250,60 €
|Abst. Kursziel*:
43,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
250,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,00%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
298,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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