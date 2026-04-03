JP Morgan Chase & Co.

Heidelberg Materials Overweight

14:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall schätzt, dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns im ersten Quartal um 13 Prozent gesunken ist. Dies schrieb sie am Dienstag mit Blick auf die Anfang Mai erwarteten Geschäftszahlen./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com