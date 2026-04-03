Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 30,95 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall schätzt, dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns im ersten Quartal um 13 Prozent gesunken ist. Dies schrieb sie am Dienstag mit Blick auf die Anfang Mai erwarteten Geschäftszahlen./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
172,00 €
|Abst. Kursziel*:
45,35%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
172,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,22%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
244,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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