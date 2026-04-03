DAX 23.072 -0,4%ESt50 5.665 -0,5%MSCI World 4.330 +0,0%Top 10 Crypto 9,0445 +4,0%Nas 21.996 +0,5%Bitcoin 59.326 -0,6%Euro 1,1564 +0,2%Öl 110,2 +0,5%Gold 4.656 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wechselhaft -- Dow tiefer erwartet -- SpaceX: Musk strebt wohl 2-Billionen-Dollar-Bewertung an -- Commerzbank, Novo Nordisk, Ölaktien, Rüstungsaktien, Plug Power, Almonty, BYD, Nike im Fokus
Top News
Samsung übertrifft Prognosen deutlich - Aktie springt nach Rekordergebnis an Samsung übertrifft Prognosen deutlich - Aktie springt nach Rekordergebnis an
Plug Power-Aktie gefragt: CEO setzt auf direkte Anlegerkommunikation - Rückenwind durch Großauftrag Plug Power-Aktie gefragt: CEO setzt auf direkte Anlegerkommunikation - Rückenwind durch Großauftrag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Heidelberg Materials Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
172,15 EUR -5,85 EUR -3,29 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 30,95 Mrd. EUR

KGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604700

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLBZF

JP Morgan Chase & Co.

Heidelberg Materials Overweight

14:31 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
172,15 EUR -5,85 EUR -3,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall schätzt, dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns im ersten Quartal um 13 Prozent gesunken ist. Dies schrieb sie am Dienstag mit Blick auf die Anfang Mai erwarteten Geschäftszahlen./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
172,00 €		 Abst. Kursziel*:
45,35%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
172,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,22%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
244,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

14:31 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:21 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
31.03.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.03.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Aktie im Blick Heidelberg Materials-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co. Heidelberg Materials-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.
finanzen.net Heidelberg Materials-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Dienstagmittag zu
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Dienstagmittag tiefer
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit roter Tendenz
finanzen.net DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 6 November 2026; strike price EUR 223.64
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on 6 November 2026; strike price EUR 143.13
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, buy
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Pledge of 300,000 shares to secure the granting of European call options
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 140.69
RSS Feed
Heidelberg Materials zu myNews hinzufügen