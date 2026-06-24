Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 32,14 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Auf der Grundlage ihrer jüngsten Gespräche mit dem Management erwarte sie, dass der Baustoffkonzern einen Ergebnisanstieg (Ebitda) von 3 Prozent auf vergleichbarer Basis ausweisen wird, schrieb Elodie Rall in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
169,70 €
|Abst. Kursziel*:
47,32%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
167,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,39%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
244,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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