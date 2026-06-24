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Symbol HLBZF

JP Morgan Chase & Co.

Heidelberg Materials Overweight

16:26 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Auf der Grundlage ihrer jüngsten Gespräche mit dem Management erwarte sie, dass der Baustoffkonzern einen Ergebnisanstieg (Ebitda) von 3 Prozent auf vergleichbarer Basis ausweisen wird, schrieb Elodie Rall in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:21 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
169,70 €		 Abst. Kursziel*:
47,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
167,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,39%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
244,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Pledging of 300,000 shares to secure the granting of European call options
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on January 11, 2027; strike price of EUR 218.11
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on January 11, 2027; strike price of EUR 136.32
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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