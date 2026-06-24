JP Morgan Chase & Co.

Heidelberg Materials Overweight

16:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Auf der Grundlage ihrer jüngsten Gespräche mit dem Management erwarte sie, dass der Baustoffkonzern einen Ergebnisanstieg (Ebitda) von 3 Prozent auf vergleichbarer Basis ausweisen wird, schrieb Elodie Rall in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:21 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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