Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 223,3 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hermes von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 2250 auf 2400 Euro angehoben. Trotz der kurzfristigen Chancen durch eine höhere US-Nachfrage, deren Nachhaltigkeit indes diskutabel sei, habe der europäische Luxusgütersektor seit Jahresbeginn abgewertet, schrieb James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Von einem aktiengetriebenen Wertaufbau profitiere in China nur eine Minderheit - der stagnierende Immobiliensektor bleibe ein Hindernis für einen breiteren Wiedereinstieg der Anleger. Der Experte erwartet ein weiteres schwankungsanfälliges Jahr für die Branche. Hermes sollte von einer vergleichsweise zahlungskräftigen Kundschaft profitieren./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
2.400,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
2.161,00 €
|Abst. Kursziel*:
11,06%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
2.155,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,37%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.444,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
