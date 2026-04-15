Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 186,92 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 1820 auf 1765 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der maue Jahresstart sei schwächer gewesen als trotz des Nahost-Kriegs befürchtet, und habe eine unerwartet hohe Abhängigkeit vom Tourismus in Europa gezeigt, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwochabend. An den Trends habe sich zu Beginn des zweiten Quartals nichts Wesentliches geändert./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.765,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
1.626,50 €
|Abst. Kursziel*:
8,52%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
1.652,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,81%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.205,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
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