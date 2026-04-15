UBS AG

Hermès (Hermes International) Neutral

08:26 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 1820 auf 1765 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der maue Jahresstart sei schwächer gewesen als trotz des Nahost-Kriegs befürchtet, und habe eine unerwartet hohe Abhängigkeit vom Tourismus in Europa gezeigt, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwochabend. An den Trends habe sich zu Beginn des zweiten Quartals nichts Wesentliches geändert./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 23:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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