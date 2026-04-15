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Marktkap. 186,92 Mrd. EUR

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ISIN FR0000052292

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Symbol HESAF

UBS AG

Hermès (Hermes International) Neutral

08:26 Uhr
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.652,50 EUR 8,00 EUR 0,49%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 1820 auf 1765 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der maue Jahresstart sei schwächer gewesen als trotz des Nahost-Kriegs befürchtet, und habe eine unerwartet hohe Abhängigkeit vom Tourismus in Europa gezeigt, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwochabend. An den Trends habe sich zu Beginn des zweiten Quartals nichts Wesentliches geändert./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 23:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.765,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
1.626,50 €		 Abst. Kursziel*:
8,52%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
1.652,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,81%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.205,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:26 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
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