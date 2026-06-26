DAX 24.670 +0,0%ESt50 6.219 +0,0%MSCI World 4.747 +0,1%Top 10 Crypto 7,7935 +2,0%Nas 25.298 -0,2%Bitcoin 52.607 +0,5%Euro 1,1405 +0,2%Öl 72,52 -0,8%Gold 4.036 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 BMW 519000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- USA verhandeln weiter mit dem Iran -- ServiceNow, SAP, Lenovo, SK hynix, Samsung, Honeywell, TSMC, Tesla, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Volkswagen (VW) vz-Aktie Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Volkswagen (VW) vz-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hermès (Hermes International) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.622,50 EUR -12,00 EUR -0,73 %
STU
1.494,80 CHF -2,92 CHF -0,20 %
BRX
finanzen.net zero
Hermès (Hermes International) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 170,46 Mrd. EUR

KGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886670

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000052292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HESAF

Bernstein Research

Hermès (Hermes International) Outperform

12:51 Uhr
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.622,50 EUR -12,00 EUR -0,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2150 Euro auf "Outperform" belassen. Luca Solca untersuchte am Freitag den Einfluss des globalen Klassenwandels auf die Luxusgüterbranche. Er hob dabei eine beschleunigte Polarisierung unter den Verbrauchern hervor. Die Zahl der potenziellen Kunden für Luxusgüter werde kleiner, sollte sich dies so fortsetzen. Er sieht die Branche bereits am Scheideweg. Für eine Umsatzsteigerung müsse mehr an bestehende Kunden verkauft werden. Dafür seien Markenrelevanz und Innovationstempo wichtig./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.150,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.618,50 €		 Abst. Kursziel*:
32,84%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.622,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,51%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.969,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

23.06.26 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.06.26 Hermès (Hermes International) Buy Jefferies & Company Inc.
11.06.26 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.26 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
28.05.26 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
wikifolio Wochenschwerpunkt: Ein Trend ist ein Trend ist ein Trend
dpa-afx Aktien von LVMH, Hermès & Co. dennoch fester: Luxus schwächelt - vor allem in Europa
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Hermes auf 1850 Euro - 'Buy'
BNP Paribas Euro, Tesla, RWE, E.ON, LVMH, Hermes, Broadcom, Micro Strategy - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor einem Jahr verloren
RSS Feed
Hermès (Hermes International) zu myNews hinzufügen