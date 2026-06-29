Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 170,46 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Hermes mit einem Kursziel von 2150 Euro auf "Outperform" belassen. Der Luxusgüterkonzern durchlaufe derzeit möglicherweise eine vorübergehende Schwächephase in seiner Markendynamik, bleibe aber trotz einer relativ schwachen Präsenz in den sozialen Medien eine der umsatzträchtigsten Luxusmarken, schrieb Luca Solca am Montag. Zudem erzielten die ikonischen Taschen auf dem Wiederverkaufsmarkt durchweg hohe Preise./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 23:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 05:28 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
2.150,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.595,00 €
|Abst. Kursziel*:
34,80%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.598,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,50%
|
Analyst Name:
Luca Solca
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.969,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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