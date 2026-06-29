Bernstein Research

Hermès (Hermes International) Outperform

11:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Hermes mit einem Kursziel von 2150 Euro auf "Outperform" belassen. Der Luxusgüterkonzern durchlaufe derzeit möglicherweise eine vorübergehende Schwächephase in seiner Markendynamik, bleibe aber trotz einer relativ schwachen Präsenz in den sozialen Medien eine der umsatzträchtigsten Luxusmarken, schrieb Luca Solca am Montag. Zudem erzielten die ikonischen Taschen auf dem Wiederverkaufsmarkt durchweg hohe Preise./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 23:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 05:28 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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