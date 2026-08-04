Goldman Sachs Group Inc.

HSBC Buy

11:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1725 auf 1860 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Melissa Kuang passte ihre Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht der Großbank an. Insbesondere die Kostenentwicklung stehe im günstigen Umfeld im Fokus./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:04 / SGT

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