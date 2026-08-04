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ISIN GB0005405286

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Symbol HBCYF

Goldman Sachs Group Inc.

HSBC Buy

11:36 Uhr
HSBC Buy
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1725 auf 1860 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Melissa Kuang passte ihre Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht der Großbank an. Insbesondere die Kostenentwicklung stehe im günstigen Umfeld im Fokus./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:04 / SGT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Buy

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
18,60 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,31 £		 Abst. Kursziel*:
21,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Melissa Kuang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,54 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

11:36 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 HSBC Hold Jefferies & Company Inc.
04.08.26 HSBC Neutral UBS AG
04.08.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
04.08.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
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