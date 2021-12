ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC nach der Leitzinsanhebung in Großbritannien auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Analyst Jason Napier hält die britischen Banken aktuell für sehr günstig bewertet, auch weil sie über Überschusskapital und über überschüssige Rücklagen für Kreditausfälle verfügten, wie er in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie schrieb. Die HSBC ist sein Favorit in Großbritannien./tav/men