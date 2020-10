ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen von 310 auf 330 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Bank sei robust ausgefallen, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe an noch viel zu tun, um den anhaltenden Erlösrückgang zu stoppen./mf/bek