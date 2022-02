NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat HSBC nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 530 Pence belassen. Das bereinigte Vorsteuerergebnis des Geldhauses habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei aber vergleichsweise günstig bewertet - der Markt unterschätze das Potenzial durch Aktienrückkäufe in den kommenden Jahren./gl/ag