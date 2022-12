LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC auf "Overweight" mit einem Kursziel von 780 Pence belassen. Der Verkauf der Kanada-Aktivitäten sei zu besseren Konditionen erfolgt als gedacht, schrieb Analyst Aman Rakkar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zusammen mit einer verbesserten Profitabilität könnte die HSBC nun fast ein Drittel ihrer Marktkapitalisierung bis 2024 an die Aktionäre ausschütten und sogar noch mehr, sollte die Bank die Kapitalanforderungen mit der Zeit reduzieren können./ajx/gl