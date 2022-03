FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hugo Boss von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, aber den fairen Wert auf 55 Euro belassen. Das Management des Modekonzerns erwarte für das laufende Geschäftsjahr 2022 einen Anstieg des Konzernumsatzes in einer Spanne von 10 bis 15 Prozent, hob Analyst Herbert Sturm in einer am Freitag vorliegenden Studie hervor. Der unveränderte faire Wert spreche fortan für ein Kaufvotum./tih/gl