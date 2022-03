NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Wegen der Belastungen durch die Omikron-Variante des Corona-Virus in der zweiten Quartalshälfte seien die Ergebnisse des Textilkonzerns schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen des langfristigen Wachstumspotenzials bleibe die Aktie ein Kauf./tav/mis