Infineon Aktie
Marktkap. 80,04 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität liege etwas unter dem Konsens, schrieb Janardan Menon in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Umsatzprognose des Chip-Herstellers für das laufende vierte Geschäftsquartal liege um zwei Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
96,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,46 €
|Abst. Kursziel*:
64,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
60,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
58,57%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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