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Symbol IFNNF

JP Morgan Chase & Co.

Infineon Overweight

09:36 Uhr
Infineon Overweight
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Overweight" belassen. Ergebnisse und auch der Ausblick könnten für Enttäuschung sorgen, vermutete Sandeep Deshpande in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Highlight des Quartalsberichts seien aber längerfristige Liefervereinbarungen mit Kunden im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. Das könne dem Chip-Hersteller auf Jahre hinaus Planbarkeit verschaffen, auch mit Blick auf die Produktionskapazitäten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:36 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Infineon Overweight

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
57,92 €		 Abst. Kursziel*:
65,75%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
60,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,57%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:36 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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