JCDecaux Aktie
Marktkap. 4,38 Mrd. EURKGV 12,59 Div. Rendite 4,20%
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
JCDecaux Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 20,70 auf 21,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate liegt mit seiner organischen Wachstumsprognose für das zweite Quartal leicht über dem Konsens, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Werbekonzerns schrieb./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: JCDecaux Neutral
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
21,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
20,56 €
|Abst. Kursziel*:
4,57%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
19,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,93%
|
Analyst Name:
James Tate
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|12:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.04.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.