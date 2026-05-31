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JCDecaux Aktie

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JCDecaux Aktien-Sparplan
19,92 EUR -0,74 EUR -3,58 %
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Marktkap. 4,38 Mrd. EUR

KGV 12,59 Div. Rendite 4,20%
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WKN 578972

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ISIN FR0000077919

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Symbol JCDXF

Goldman Sachs Group Inc.

JCDecaux Neutral

12:36 Uhr
JCDecaux Neutral
Aktie in diesem Artikel
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
19,92 EUR -0,74 EUR -3,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 20,70 auf 21,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate liegt mit seiner organischen Wachstumsprognose für das zweite Quartal leicht über dem Konsens, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Werbekonzerns schrieb./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JCDecaux Neutral

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
21,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
20,56 €		 Abst. Kursziel*:
4,57%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
19,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,93%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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