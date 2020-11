FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Jenoptik von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kursverluste in diesem Jahr spiegelten die Erwartung sinkender Schätzungen wider, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dahinter stünden vermutlich die Aktivitäten für den Automobilbau und die Flugzeugfertigung./bek/zb