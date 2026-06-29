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Symbol KPLUF

Deutsche Bank AG

K+S Sell

09:51 Uhr
K+S Sell
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
13,02 EUR 0,17 EUR 1,32%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Sell" belassen. Der Düngerkonzern dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) um 29 Prozent gesteigert haben, schrieb Tristan Lamotte in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Damit stimme seine Prognose mit der durchschnittlichen Markterwartung überein./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Sell

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
12,92 €		 Abst. Kursziel*:
-18,73%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
13,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,35%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

09:51 K+S Sell Deutsche Bank AG
10.06.26 K+S Halten DZ BANK
03.06.26 K+S Halten DZ BANK
03.06.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
01.06.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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