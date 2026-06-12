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Symbol KNBHF

Goldman Sachs Group Inc.

Knorr-Bremse Buy

12:01 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 129 auf 133 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Conviction Buy List" mit den überzeugendsten Empfehlungen der Investmentbank. Analystin Daniela Costa sieht auch mit Blick auf den Bericht zum zweiten Quartal keinen Grund daran zu rütteln, wie sie am Montagabend schrieb. Sie geht davon aus, dass neue mittelfristige Ziele die Markterwartungen hochtreiben werden./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 23:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
133,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
103,70 €		 Abst. Kursziel*:
28,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
103,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,13%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

12:01 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
13.05.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
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