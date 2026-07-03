Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 17,54 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 123 Euro auf "Buy" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb Sven Weier am Montag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu seinen Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
123,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
107,70 €
|Abst. Kursziel*:
14,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
107,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,42%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
114,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Knorr-Bremse
|11:26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08:01
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08:01
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08:01
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|29.06.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|26.03.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research