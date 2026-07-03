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Symbol KNBHF

UBS AG

Knorr-Bremse Buy

11:26 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
107,50 EUR -0,50 EUR -0,46%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 123 Euro auf "Buy" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb Sven Weier am Montag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu seinen Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
123,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
107,70 €		 Abst. Kursziel*:
14,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
107,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,42%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
114,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

11:26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
08:01 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Zacks Is Knorr-Bremse - Unsponsored ADR (KNRRY) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Marc Llistosella, buy
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Bernd Spies, buy
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Dr. Nicolas Lange, buy
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Bernd Spies, buy
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