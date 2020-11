MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones nach einem Kapitalmarkttag auf "Add" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Alles in allem habe es Positives und Negatives gegeben, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während sich die Geschäft mit der Getränkeindustrie langsamer als erwartet erholten, komme der Anlagenbauer bei den Kosten gut voran./bek/ck