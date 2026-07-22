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KRONES Aktie

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117,60 EUR +3,00 EUR +2,62 %
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KRONES jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 3,58 Mrd. EUR

KGV 14,36 Div. Rendite 2,06%
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ISIN DE0006335003

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Symbol KRNNF

Jefferies & Company Inc.

KRONES Buy

15:36 Uhr
KRONES Buy
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
117,60 EUR 3,00 EUR 2,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 184 Euro belassen. In einem schwierigen Wirtschaftsumfeld habe der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen gute Zahlen vorgelegt, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch nach dem Bericht für das zweite Quartal. Der Auftragseingang sei überraschend hoch, doch die Dynamik bleibe begrenzt./rob/ajx/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
184,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
119,00 €		 Abst. Kursziel*:
54,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
117,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,46%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
173,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

17:41 KRONES Kaufen DZ BANK
15:36 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
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02.07.26 KRONES Buy Warburg Research
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dpa-afx ROUNDUP: Krones profitiert von anhaltend guter Auftragslage - Prognose bestätigt
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TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 29.07.26
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES zieht am Mittwochmittag an
EQS Group EQS-News: Krones further increases order intake and profitability in first half of 2026
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Krones AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Krones starts financial year with strong order intake and confirms financial targets for 2026
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Krones continues profitable growth path and increases dividend per share to €2.80 (previous year: €2.60)
EQS Group EQS-Adhoc: Personnel changes in the Executive Board of Krones AG
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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