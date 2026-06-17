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Jefferies & Company Inc.

LANXESS Underperform

08:01 Uhr
LANXESS Underperform
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 16 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Dem Chemiekonzern sollte im zweiten Quartal die Entwicklung der Preise geholfen haben, schrieb Marcus Dunford-Castro in seinem Ausblick vom Mittwochabend. Das operative Ergebnis (Ebitda) sollte indes wegen der schwachen Nachfrage im Jahresvergleich um zwei Prozent gesunken sein. Für das zweite Halbjahr ist er zudem für die Nachfrage pessimistischer als der Marktkonsens. Kurzfristig seien nur wenig Kurstreiber in Sicht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Underperform

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
16,10 €		 Abst. Kursziel*:
-13,04%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
15,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,56%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
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