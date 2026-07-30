LOréal Aktie
Marktkap. 203,65 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Der bereinigte Umsatz des Körperpflegekonzerns habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 22:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Buy
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
430,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
386,30 €
|Abst. Kursziel*:
11,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
386,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,17%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
404,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|16:36
|LOréal Buy
|UBS AG
|30.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|16:36
|LOréal Buy
|UBS AG
|30.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|16:36
|LOréal Buy
|UBS AG
|29.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|08.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.