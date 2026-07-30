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LOréal Aktie

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LOréal Aktien-Sparplan
386,80 EUR -6,50 EUR -1,65 %
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386,75 EUR -13,45 EUR -3,36 %
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Marktkap. 203,65 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN wurde kopiert
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

UBS AG

LOréal Buy

16:36 Uhr
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
386,80 EUR -6,50 EUR -1,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Der bereinigte Umsatz des Körperpflegekonzerns habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 22:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Buy

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
386,30 €		 Abst. Kursziel*:
11,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
386,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,17%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
404,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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16:36 LOréal Buy UBS AG
30.07.26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
29.07.26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
29.07.26 LOréal Outperform RBC Capital Markets
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